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НовостиПолитика1 сентября 2026 6:00

Путин призвал исключить провоцирование международных конфликтов

Путин выступил в связи с годовщиной начала Второй мировой войны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин призвал исключить провоцирование международных конфликтов

Путин призвал исключить провоцирование международных конфликтов

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в связи с годовщиной начала Второй мировой войны заявил о необходимости навсегда исключить из мировой практики провоцирование международных конфликтов и пренебрежение интересами суверенных государств.

«Мы должны сделать всё для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов», — сказал он на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин также выразил уверенность, что взаимодействие в ШОС укрепит безопасность и процветание Евразии.

Глава государства подчеркнул, что трагические уроки прошлого должны служить предостережением для современности, а любые попытки разжигать напряженность и переписывать историю недопустимы.

Накануне Путин высказался о завершении украинского конфликта. По его словам, Россия продвигается в направлении завершения конфликта на Украине.