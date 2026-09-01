Путин призвал исключить провоцирование международных конфликтов Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в связи с годовщиной начала Второй мировой войны заявил о необходимости навсегда исключить из мировой практики провоцирование международных конфликтов и пренебрежение интересами суверенных государств.

«Мы должны сделать всё для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов», — сказал он на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин также выразил уверенность, что взаимодействие в ШОС укрепит безопасность и процветание Евразии.

Глава государства подчеркнул, что трагические уроки прошлого должны служить предостережением для современности, а любые попытки разжигать напряженность и переписывать историю недопустимы.

Накануне Путин высказался о завершении украинского конфликта. По его словам, Россия продвигается в направлении завершения конфликта на Украине.