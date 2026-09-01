Володин призвал правительство изменить постановление об учете животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, регулирующее учет домашних и сельскохозяйственных животных. По его словам, в парламент поступает множество жалоб от граждан на действующие правила, сроки и перечни видов, установленные кабмином.

Володин подчеркнул, что любые решения в сфере санитарного благополучия должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, экспертами и депутатами. Главная цель министерств, по его словам, — создание условий для развития личных подсобных хозяйств и забота о людях, а не создание искусственных проблем. Парламентарий особо отметил упущения Минсельхоза и Минэкономразвития при подготовке нормативных актов.

Ранее правительство утвердило список животных, запрещенных для домашнего содержания. Позже первый зампредседателя комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов призвал ужесточить уголовную ответственность для хозяев диких животных.