Официальный представитель МИЛД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что украинские послы за рубежом, получившие от Владимира Зеленского задание искать оружие для киевского режима, фактически превращаются в «террористических эмиссаров».

По словам Захаровой, эти послы, многие из которых имеют фундаментальную дипломатическую школу еще со времен Советского Союза, теперь представляют не Украину как государство, а «террористический движок киевского режима». Их задача, отметила дипломат, — выискивать оружие для уничтожения не только российских граждан, но и собственного населения Украины.

Ранее дипломат заявила, что режим Зеленского давно поддерживает контакты с террористами и сам уже превратился в международную террористическую организацию, возглавляемую Лондоном и Вашингтоном. По словам Захаровой, Киев привлекает террористов к совершению терактов против российских граждан, обменивается с ними информацией и технологиями, использует тактику «чужого флага».