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НовостиПроисшествия1 сентября 2026 6:25

Семь человек пострадали после нападения ученицы в школе в Красноярском крае

Пострадавшие при нападении в школе в Красноярском крае уже осмотрены
Марк СОКОЛОВ
Семь человек пострадали после нападения ученицы в школе в Красноярском крае

Семь человек пострадали после нападения ученицы в школе в Красноярском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе в Канске. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Среди пострадавших пятеро детей и двое взрослых. Всех их доставили бригадами скорой помощи в Канскую межрайонную больницу.

«Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», — сообщили в министерстве.

По предварительной информации местных СМИ, нападение совершила одна из учениц школы. Другие обстоятельства произошедшего пока не приводятся. В правоохранительных органах ситуацию на данный момент официально не комментировали.

Немногим ранее в Красноярске росгвардейцы задержали мужчину после стрельбы на территории школы. Сигнал тревоги поступил из учебного заведения, где педагог заметила из окна вооруженного прохожего. При задержании 38-летний мужчина передал сотрудникам сигнальный пистолет, предназначенный для стрельбы светошумовыми патронами. Обстоятельства произошедшего начали выяснять правоохранители.