Семь человек пострадали после нападения ученицы в школе в Красноярском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе в Канске. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Среди пострадавших пятеро детей и двое взрослых. Всех их доставили бригадами скорой помощи в Канскую межрайонную больницу.

«Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», — сообщили в министерстве.

По предварительной информации местных СМИ, нападение совершила одна из учениц школы. Другие обстоятельства произошедшего пока не приводятся. В правоохранительных органах ситуацию на данный момент официально не комментировали.

Немногим ранее в Красноярске росгвардейцы задержали мужчину после стрельбы на территории школы. Сигнал тревоги поступил из учебного заведения, где педагог заметила из окна вооруженного прохожего. При задержании 38-летний мужчина передал сотрудникам сигнальный пистолет, предназначенный для стрельбы светошумовыми патронами. Обстоятельства произошедшего начали выяснять правоохранители.