МИД РФ: НАТО усиливает милитаризацию Арктики, создавая риски эскалации

МИД: НАТО усиливает милитаризацию Арктики, создавая риски эскалации Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

НАТО продолжает усиленно милитаризировать Арктику, наращивая военное присутствие в регионе и усиливая риски эскалации. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, операция НАТО «Арктический часовой» способствует нарастанию военно-политической напряженности и усиливает риски непреднамеренной эскалации в широтах, которые ранее отличались исключительно «конструктивным сотрудничеством».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в статье для информационного портала Arctic.ru заявил, что страны НАТО открыто декларируют намерение превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития России и ее союзников.