Путин заявил, что товарооборот РФ со странами ШОС за 2025 год превысил $400 млрд Фото: REUTERS.

Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества по итогам 2025 года превысил 400 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС.

Российский лидер привел данные, говоря о развитии экономических связей внутри объединения. Страны организации продолжают расширять торговое и инвестиционное взаимодействие.

«Товарооборот России со странами шанхайской организации в прошлом году превысил $400 млрд», — отметил Путин.

Накануне Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер отметил развитие сотрудничества Москвы и Пекина в экономике, энергетике, промышленности и космической сфере. За первое полугодие туристический поток между двумя странами вырос на 43%, а Россия выразила готовность сделать действующий безвизовый режим постоянным.

Там же Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили двусторонние связи и международную повестку. Президент РФ сообщил, что после небольшого снижения торговли в 2025 году в текущем году товарооборот России и Индии вернулся к росту и прибавил 2,6%.