ВС РФ поразили заводы комплектующих для «Фламинго» и аэростатов ВСУ Фото: REUTERS.

Российские военные в ночь на вторник, 1 сентября, нанесли очередные удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Киеве поражено предприятие «Файер Пойнт», производящее комплектующие для ракет «Фламинго». Также в украинской столице под удар российских войск попало депо «Дарница» — один из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, используемого для перевозки военных грузов.

Кроме того, ВС России поразили предприятие «Аэробавовна», которое изготавливает аэростаты для доставки и обеспечения управления беспилотниками, в том числе «Хорнет».

В порту Одессы были поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами. В порту Черноморска уничтожены два склада с военным имуществом, предназначенным для украинских войск.

Накануне в Киеве был поражен завод по сборке дистанционно управляемых катеров, а порту Николаев - морской перегрузочный терминал.