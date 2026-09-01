Захарова: Киевский режим стал сплавом всех худших практик расчеловечивания. Фото: МИД РФ.

Киевский режим стал «сплавом всех худших исторических практик расчеловечивания». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Дипломат связала свою оценку в том числе с действиями украинской стороны. В первую очередь, в отношении мемориалов и памятников. ВСУ все также продолжают уничтожать значимые для культуры и истории места. По ее словам, подобные случаи неоднократно происходили в памятные даты.

«Это называется уже каким-то гибридным расчеловечиванием. Мы видели таких примеров немало — в периоды Второй мировой войны, в периоды геноцидов. Но посмотрите, что сейчас: как будто киевский режим являет собой сплав всех худших исторических практик расчеловечивания. Вот все собрали. Тут и варварство, тут и нацизм, тут и геноцид, тут звериная ненависть, тут запредельный цинизм. Все, что только можно было собрать, собрано», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что в отдельные памятные даты удары наносились по мемориальным комплексам, памятникам и захоронениям.

Ранее Захарова заявила, что разрушение и осквернение советских памятников на Украине подтверждает актуальность задач по денацификации страны. Поводом стало решение властей демонтировать ряд объектов, связанных с историей СССР и Великой Отечественной войны. Дипломат расценила происходящее как продолжение курса на борьбу с общей исторической памятью.