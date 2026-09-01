Путин: Россия готова принять VII Всемирные игры кочевников в Казани в 2028 году Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выразил желание провести VII Всемирные игры кочевников в Казани в 2028 году. Такое заявление российский лидер сделал во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Бишкеке.

«Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани, в России. Будем рады видеть команды из заинтересованных государств», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что страны ШОС активно взаимодействуют по множеству направлений, включая политику, экономику и гуманитарные контакты. По его мнению, такая совместная работа помогает каждому государству-участнику двигаться вперед и укреплять внутренний потенциал. Российский лидер добавил, что это сотрудничество способствует созданию мирной и стабильной атмосферы на Евразийском континенте.