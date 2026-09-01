Захарова: рекомендация по эвакуации иностранных дипломатов из Киева сохраняется. Фото: МИД РФ.

Рекомендация МИД России об эвакуации иностранных дипломатов и граждан из Киева сохраняет актуальность. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Дипломат напомнила, что соответствующее предупреждение Москва сделала еще в мае 2026 года. Оно было связано с переходом российских войск к систематическим ударам по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Хочу напомнить, что не теряет, а, наоборот, сохраняет актуальность рекомендация Министерства иностранных дел России — она была сделана еще в мае текущего года — всему дипломатическому корпусу, иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться», — сказала Захарова.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения российской стороны. Представитель Еврокомиссии тогда заявил, что ЕС не намерен менять свое присутствие в украинской столице. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что рекомендация была направлена на обеспечение безопасности иностранных дипломатов.