Силуанов на встрече министров финансов в США перечислил точки роста экономики РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новыми точками роста российской экономики стали цифровизация бизнеса, внедрение искусственного интеллекта, импортозамещение и обеление экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече глав минфинов и управляющих центробанками стран G20 в США.

По словам министра, прежние источники развития мировой экономики постепенно исчерпываются, поэтому государствам необходимо искать новые возможности. Для России такими направлениями также стали автоматизация и развитие производства собственной продукции — от сельского хозяйства до высокотехнологичных отраслей.

«Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции», — сказал Силуанов.

Отдельное внимание Минфин уделяет инвестициям и долгосрочным сбережениям граждан. Силуанов отметил, что налоговые льготы должны стимулировать вложения в экономику. По его словам, в России на каждый рубль такой поддержки приходится один рубль инвестиций или больше.

Еще одним ресурсом министр назвал снижение административной нагрузки. Так, количество обязательных согласований в строительстве сократили на две трети, после чего в отрасли зафиксировали рост.

Среди основных проблем мировой экономики Силуанов выделил геополитическую фрагментацию и увеличение государственного долга. За четыре года глобальные расходы на его обслуживание выросли примерно на 50%. Развитые страны уже направляют около 80% новых заимствований на рефинансирование существующих обязательств.

На полях встречи G20 Силуанов также провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны обсудили работу в рамках «Группы двадцати» и вопросы двустороннего взаимодействия.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ВВП страны за первое полугодие 2026 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. При этом во втором квартале экономика показала более заметную положительную динамику после снижения в начале года.

Кроме того, ненефтегазовые доходы российского бюджета выросли за январь-июль на 18,3% и достигли 17,5 трлн рублей. В Минфине отмечали, что поступления от оборотных налогов также увеличились, что отражает положительную динамику внутреннего спроса и доходов.