Лариса Долина боится схемы имени себя: певица хитрит с квартирой за 250 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Лариса Долина оформила новую элитную квартиру стоимостью около 250 млн рублей на свою дочь, опасаясь повторения истории с мошенниками. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, сделка состоялась в апреле 2026 года. Артистка переехала в жилой комплекс «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Для нее там объединили две квартиры, а собственницей недвижимости по документам стала 43-летняя дочь певицы Ангелина Долина.

SHOT предполагает, что жилье оформили на родственницу, чтобы Долина вновь не лишилась квартиры после возможного обмана. При этом, как утверждает канал со ссылкой на соседей, живет в апартаментах сама певица. Журналисты также опубликовали кадры, на которых артистка возвращается туда после концерта.

Стоимость квартир в этом жилом комплексе начинается примерно от 200 млн рублей. Всего в доме насчитывается 192 квартиры.

Напомним, в 2024 году Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, после чего заявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников. В декабре 2025 года Верховный суд признал право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье и отменил решения нижестоящих судов. Позднее Мосгорсуд постановил выселить певицу из спорной квартиры.