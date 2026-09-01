Путин: доля нацвалют в расчетах России со странами ШОС достигла 98% Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС сообщил, что в расчетах между Россией и партнерами по организации доля национальных валют превысила 98%. Это означает, что страны все активнее отказываются от доллара и евро во взаимной торговле.

«Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты, в операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%», — уточнил российский лидер.

Кроме того, президент России привел данные по товарообороту. По итогам прошлого года этот показатель между РФ и странами организации превысил отметку в 400 миллиардов долларов. Эти цифры были озвучены в контексте развития экономических связей внутри объединения.

Глава государства обратил внимание, что страны ШОС продолжают наращивать торговое и инвестиционное взаимодействие. Он отметил, что положительная динамика сохраняется, несмотря на внешнее давление. Партнеры активно ищут новые формы сотрудничества и совместные проекты.