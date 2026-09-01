BBI: состояние миллиардеров из РФ сократилось на 20 млрд долларов с начала года Фото: REUTERS.

С начала 2026 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов уменьшилось почти на 20 миллиардов долларов. Такую статистику приводит агентство Bloomberg, опираясь на данные собственного мирового рейтинга миллиардеров. Как уточняется в отчете, основная часть потерь пришлась всего на несколько крупных имен из списка самых обеспеченных людей страны.

Самое заметное падение капитала среди россиян пережил предприниматель Михаил Прохоров. Согласно расчетам Bloomberg, его состояние сократилось на 6,45 миллиарда долларов, опустившись до отметки в 10,1 миллиарда долларов. Помимо него, уменьшение активов зафиксировано также у главы «Норникеля» Владимира Потанина и совладельца «Металлоинвеста» Алишера Усманова.

Впрочем, не всем российским миллиардерам текущий год принес убытки. Например, основатель компании «Северсталь» Алексей Мордашов, напротив, приумножил свое состояние на 1,43 миллиарда долларов, доведя его до 27,7 миллиарда долларов. Положительную динамику также продемонстрировали Геннадий Тимченко, руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон, Дмитрий Рыболовлев и глава УГМК Искандер Махмудов.

Напомним, что по результатам прошлого, 2025 года, Россия прочно вошла в мировую четверку лидеров по числу долларовых миллиардеров. По данным аналитиков компании Altrata, в стране проживает 151 человек, чье состояние превышает миллиард долларов, а их общие капиталы оцениваются в 549 миллиардов долларов.