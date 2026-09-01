Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 сентября 2026 7:13

Лидеры стран-участниц ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Главы стран ШОС согласовали 27 совместных документов
Семен ЗИМИН
Лидеры стран-участниц ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Лидеры стран-участниц ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Фото: REUTERS.

В Бишкеке завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которого главы государств-участников скрепили подписями итоговую Бишкекскую декларацию. Этот документ закрепил основные решения прошедшей встречи на высшем уровне. Информацию об этом предоставили журналистам в оргкомитете мероприятия.

Как уточнили в оргкомитете, лидеры стран утвердили декларацию, приуроченную к 25-летию организации. Кроме этого важного политического заявления, делегации согласовали и подписали ещё 27 совместных документов.

В пакет вошли, например, положение о новом Универсальном центре для борьбы с общими вызовами в сфере безопасности, а также развернутый план по созданию и модернизации портов и логистических узлов на ближайшие пять лет.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ШОС сложившимся и самостоятельным игроком на глобальной арене. По его мнению, структура уже не зависит от решений, принимаемых вне её рамок и прочно занимает место одной из главных опор формирующегося многополярного мира.