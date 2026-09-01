Страны ШОС объявили недопустимой легализацию любых наркотиков

Фото: REUTERS.

Страны Шанхайской организации сотрудничества объявили недопустимой легализацию любых наркотиков для немедицинского применения. Такая позиция закреплена в Бишкекской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.

Участники объединения договорились укреплять взаимодействие в борьбе с мировой наркоугрозой и придерживаться действующего международного режима контроля за запрещенными веществами. Отдельное внимание планируется уделять профилактике зависимости и пресечению незаконного оборота наркотиков.

«Государства — члены (ШОС – прим.ред.) подтверждают важность наращивания взаимодействия в решении мировой проблемы наркотиков на основе ныне действующего международно-правового режима наркоконтроля, недопустимость легализации применения всех видов наркотиков в немедицинских целях», — говорится в декларации.

Страны организации также заявили о намерении дальше развивать совместную антинаркотическую работу. Ее целью участники ШОС назвали в том числе снижение уровня зависимости и формирование общества, свободного от наркотиков.

Тем временем в России за первые три месяца 2026 года число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводил аппарат Совета безопасности РФ. Одновременно в стране снизилась и доля наркопреступлений в общей структуре зарегистрированной преступности.