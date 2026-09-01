Тема Украины не была упомянута в Бишкекской декларации ШОС Фото: REUTERS.

Тема украинского конфликта не вошла в Бишкекскую декларацию, принятую по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом свидетельствует сам документ.

Декларация посвящена 25-летию ШОС и включает преамбулу и четыре раздела. В ней участники организации изложили согласованные позиции по международной обстановке, актуальным угрозам и дальнейшим направлениям сотрудничества.

При этом отдельные международные конфликты в документе упоминаются. В частности, страны ШОС выразили глубокую обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и высказались за дипломатическое урегулирование вокруг Ирана. Украинская тематика в декларацию не вошла.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах в интересах всех участников объединения. Российский лидер выступил на заседании Совета глав государств организации в Бишкеке. Нынешний саммит приурочен к 25-летию ШОС.

Накануне Путин прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях организации. В рамках поездки у президента также запланирован ряд двусторонних контактов с зарубежными лидерами. Российский лидер работает в столице Киргизии 31 августа и 1 сентября.