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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:21

Тема Украины не была упомянута в Бишкекской декларации ШОС

Бишкекская декларация включает в себя преамбулу и четыре раздела, но Украина нигде не упоминается
Марк СОКОЛОВ
Тема Украины не была упомянута в Бишкекской декларации ШОС

Тема Украины не была упомянута в Бишкекской декларации ШОС

Фото: REUTERS.

Тема украинского конфликта не вошла в Бишкекскую декларацию, принятую по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом свидетельствует сам документ.

Декларация посвящена 25-летию ШОС и включает преамбулу и четыре раздела. В ней участники организации изложили согласованные позиции по международной обстановке, актуальным угрозам и дальнейшим направлениям сотрудничества.

При этом отдельные международные конфликты в документе упоминаются. В частности, страны ШОС выразили глубокую обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и высказались за дипломатическое урегулирование вокруг Ирана. Украинская тематика в декларацию не вошла.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах в интересах всех участников объединения. Российский лидер выступил на заседании Совета глав государств организации в Бишкеке. Нынешний саммит приурочен к 25-летию ШОС.

Накануне Путин прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях организации. В рамках поездки у президента также запланирован ряд двусторонних контактов с зарубежными лидерами. Российский лидер работает в столице Киргизии 31 августа и 1 сентября.