Трамп объявил, что США пересматривают позицию по Фолклендским островам

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США пересматривают свою позицию по вопросу Фолклендских островов. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Американский лидер не уточнил, может ли этот процесс привести к изменению политики Вашингтона в отношении спорного архипелага. С 1982 года США в целом стараются не занимать сторону в вопросе суверенитета над островами, которыми управляет Великобритания и на которые претендует Аргентина.
«Я всегда пересматриваю каждую позицию. Это лишь одна из многих», — сказал Трамп.
Аргентину сейчас возглавляет Хавьер Милей, поддерживающий тесные отношения с американским лидером. Буэнос-Айрес продолжает считать острова, которые называет Мальвинскими, своей территорией.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Вашингтон может пересмотреть позицию по британским претензиям на Фолклендские острова в качестве инструмента давления на Лондон. По данным издания, такой вариант рассматривался на фоне требований США к союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону. В частности, Вашингтон был недоволен действиями стран, которые, по его оценке, недостаточно поддерживали американские военные операции.