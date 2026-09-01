ВЦИОМ перечислил главные символы РФ по мнению россиян

Портрет Александра Сергеевича Пушкина кисти Ореста Кипренского, 1822 г.

Аналитический центр ВЦИОМ совместно с Фондом «Инносоциум» представил масштабное исследование о ключевых символах России, объединяющих прошлое и будущее страны.

Основой национальной идентичности остаются историко-культурные достояния. Главными символами РФ россияне назвали классиков отечественной литературы — Пушкина, Толстого и Достоевского (59%). На второй строчке расположилось архитектурное наследие во главе с Собором Василия Блаженного (41%) и Большим театром (40%).

Примечательно, что традиционные образы не воспринимаются архаично. Лишь 18% считают классическую литературу устаревшей, в то время как матрешка и балалайка чаще уходят в категорию истории.

Уникальным медийным феноменом остается образ медведя, в котором 91% респондентов видят отражение мощи страны, а 81% испытывают за него гордость.

Образ страны будущего строится на технологическом прорыве и исторических победах. Символами грядущего россияне считают атомные ледоколы (80%), реакторы (78%) и космические корабли «Союз» (56%), вызывающие мощный отклик и чувство гордости у более чем 90% граждан. В то же время 45% опрошенных отмечают нехватку отражения подобных достижений в медиапространстве.

Желаемый образ завтрашнего дня базируется на трех китах: высоких технологиях и искусственном интеллекте (31%), принципах свободы и справедливости (30%), а также на статусе великой и суверенной державы (18%).

Ранее член геральдического совета Москвы Евгений Пчелов рассказал о флаге и гербе России. Как выяснилось, гербом России чуть не стал Единорог вместо Орла.