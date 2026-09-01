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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:30

Страны-члены ШОС выступили за сохранение памяти о Второй мировой войне

Страны ШОС договорились препятствовать фальсификации истории
Марк СОКОЛОВ
Страны-члены ШОС выступили за сохранение памяти о Второй мировой войне

Страны-члены ШОС выступили за сохранение памяти о Второй мировой войне

Фото: REUTERS.

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступили за сохранение памяти об итогах Второй мировой войны и за противодействие попыткам фальсификации истории. Такая позиция закреплена в Бишкекской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.

Участники организации договорились и дальше совместно защищать историческую память. Соответствующий пункт вошел в итоговый документ наряду с позициями государств по международной безопасности и дальнейшему сотрудничеству.

«Государства-члены будут и далее твердо выступать за сохранение памяти об итогах Второй мировой войны, противодействовать фальсификации истории», — говорится в декларации.

Ранее участники совещания министров обороны стран ШОС почтили память героев Великой Отечественной войны в Бишкеке. Представители государств организации возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. Церемония прошла в рамках апрельской встречи глав оборонных ведомств ШОС.