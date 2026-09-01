Олег Кожемяко рассказал о закрытой встрече Путина с шестью чиновниками Фото: REUTERS.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко раскрыл детали непубличной встречи, которая прошла у президента России Владимира Путина в конце лета. Этим он поделился с РБК на полях Восточного экономического форума.

По словам главы региона, на совещании обсуждалось развитие субъектов Федерации и возведение новых спортивных сооружений.

Как пояснил Олег Кожемяко, разговор с главой государства касался исключительно текущих рабочих вопросов. Он уточнил, что стороны говорили о строительстве объектов спорта и общем развитии территорий. Губернатор отметил, что это были обычные рабочие истории, без глобальных политических подтекстов.

По данным издания, данная встреча состоялась сразу после завершения заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в августе. На том мероприятии Владимир Путин лично попросил шестерых участников задержаться в зале. Президент захотел обсудить с ними отдельные рабочие моменты в закрытом формате.