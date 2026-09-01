«Сразу побежала к микрофону»: в МИД отреагировали на обвинение Испании в причастности РФ к миграционному кризису

МИД РФ: Испания не обращалась напрямую к России по ситуации с мигрантами в Сеуте. Фото: МИД

Испания не обращалась напрямую к России по поводу якобы причастности Москвы к миграционному кризису в Сеуте, однако сразу вынесла свои обвинения в публичное пространство. Таким образом недавние заявления испанского премьер-министра Педро Санчеса прокомментировали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что испанская сторона не направляла Москве официальных обращений по этому вопросу, но вместо дипломатического диалога «сразу побежала к микрофону».

"Я хотела еще раз обратить внимание, что у нас существуют специализированные каналы взаимодействия со странами по вопросам кибератак... У нас действует посольство в Мадриде, можно было туда направить соответствующие запросы... Ничего из этого Мадрид не задействовал", - сказала Мария Захарова.

Напомним, премьер Испании выступил с заявлением о якобы связи России с ситуацией вокруг миграционного кризиса в Сеуте — испанском анклаве на севере Африки.