«Сразу побежала к микрофону»: в МИД отреагировали на обвинение Испании в причастности РФ к миграционному кризису

Испания не обращалась напрямую к России по поводу якобы причастности Москвы к миграционному кризису в Сеуте, однако сразу вынесла свои обвинения в публичное пространство. Таким образом недавние заявления испанского премьер-министра Педро Санчеса прокомментировали в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что испанская сторона не направляла Москве официальных обращений по этому вопросу, но вместо дипломатического диалога «сразу побежала к микрофону».
"Я хотела еще раз обратить внимание, что у нас существуют специализированные каналы взаимодействия со странами по вопросам кибератак... У нас действует посольство в Мадриде, можно было туда направить соответствующие запросы... Ничего из этого Мадрид не задействовал", - сказала Мария Захарова.
Напомним, премьер Испании выступил с заявлением о якобы связи России с ситуацией вокруг миграционного кризиса в Сеуте — испанском анклаве на севере Африки.