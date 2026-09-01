В России теперь можно вернуть часть денег за страховку жизни: как это сделать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября россияне могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за долгосрочное добровольное страхование жизни. Новые правила распространяются на договоры, заключенные начиная с 1 января 2025 года.

Получить вычет можно с фактически уплаченных страховых взносов. Общий лимит расходов составляет 400 тысяч рублей в год. Для родителей, заключивших договоры в пользу детей, максимальная сумма увеличивается до 500 тысяч рублей. Повышенный лимит действует до достижения ребенком 18 лет, а при очном обучении — до 24 лет.

Размер возврата зависит от суммы взносов и ставки НДФЛ конкретного налогоплательщика. Чтобы воспользоваться льготой, договор добровольного страхования жизни должен быть заключен на срок не менее 10 лет — от момента оформления до первой выплаты.

Застраховать можно себя, членов семьи или близких родственников. При этом один человек может одновременно быть выгодоприобретателем не более чем по трем действующим договорам добровольного страхования жизни.

Оформить вычет можно в том числе в упрощенном порядке. С 1 сентября также действует обновленная форма декларации 3-НДФЛ, в которой предусмотрены соответствующие изменения.

Ранее россиянам напомнили, что в 2026 году налоговый вычет также можно получить за расходы на образование, лечение и занятия спортом. Общий лимит для большинства социальных расходов составляет 150 тысяч рублей в год. Для оплаты обучения детей и дорогостоящего лечения действуют отдельные правила.