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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:47

«Диалог — необходимое условие для мира»: Дмитриев указал на провал ложных нарративов Европы

Дмитриев: ложные нарративы ЕС потеряли актуальность на фоне переговоров США и РФ
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
«Диалог — необходимое условие для мира»: Дмитриев указал на провал ложных нарративов Европы

«Диалог — необходимое условие для мира»: Дмитриев указал на провал ложных нарративов Европы

Фото: REUTERS.

Диалог представителей России и США вносит серьезные коррективы в международную повестку. На этом фоне прежние заявления Евросоюза, которые ранее активно продвигались в информационном поле, утрачивают прежнее значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Пока продолжается диалог между США и Россией, европейские поджигатели конфликта и их ложные нарративы остаются в стороне и теряют свою актуальность. Диалог — необходимое условие для мира. Европа сейчас изолирована как никогда из-за фанатичного упорства в проведении ошибочной политики, проводимой Байденом», — написал дипломат в соцсети X.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова затронула тему внутренней ситуации на Украине. Она заявила, что в центре Европы сегодня действует некое бандформирование, которое фактически узурпировало власть в Киеве.

Дипломат обратила внимание на то, что в НАТО и Евросоюзе громко декларировали нетерпимость к терроризму, однако сейчас эти структуры сами вовлечены в международную террористическую активность.