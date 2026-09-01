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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:48

Замглавы МИД Грушко заявил о рисках блокады Калининграда

Грушко заявил, что Запад не скрывает готовность блокировать Калининград при эскалации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замглавы МИД Грушко заявил о рисках блокады Калининграда

Замглавы МИД Грушко заявил о рисках блокады Калининграда

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация вокруг Калининградской области вызывает у Москвы серьезные опасения на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Западные страны открыто заявляют о готовности заблокировать российский эксклав в случае дальнейшей эскалации конфликта. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Особенно в этом смысле тревожит ситуация вокруг Калининграда, которая складывается... Страны Запада, не скрывая, что в случае эскалации они могут пойти на блокировку нашего эксклава", - заявил замглавы внешнеполитического ведомства журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что безопасность Калининградской области в случае угроз будет обеспечиваться всеми возможностями. По его словам, страна сможет обезопасить отдаленный регион.