В МИД РФ жестко ответили на идею Киева похоронить Героя СССР Кожедуба рядом с Бандерой. Фото: МИД РФ.

Планы Киева по перезахоронению советских героев вместе с украинскими националистами являются чудовищным цинизмом и глумлением над исторической памятью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

В качестве примера дипломат привела обсуждение переноса из России праха трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба. По словам Захаровой, его останки хотят поместить в украинский национальный пантеон, где также предполагается увековечить деятелей националистического движения.

«Те люди, которые были героями и остаются героями Красной Армии, их имена знает весь мир... Что теперь с ними предлагает сделать Зеленский? Он решает сделать их частью пантеона нацистов. То, что это чудовищно по своей сути — ясно», — сказала Захарова.

Представитель МИД также напомнила о советском военачальнике и партизанском командире Сидоре Ковпаке. Идею включить его в число предполагаемых к перезахоронению, по ее словам, украинские власти отвергли. В декабре 2024 года бюст Ковпака, а также памятники советским военачальникам Ивану Черняховскому, Павлу Рыбалко и Алексею Федорову демонтировали в киевском парке Славы.

Ранее Захарова заявила, что разрушение и осквернение советских памятников на Украине подтверждает актуальность задачи по сохранению исторической памяти. Дипломат обращала внимание на продолжение демонтажа объектов, связанных с Великой Отечественной войной. В МИД РФ подобные действия неоднократно связывали с попытками пересмотра общей истории.