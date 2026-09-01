Китай заявил о создании международного центра сотрудничества по ИИ для стран ШОС Фото: REUTERS.

Пекин объявил о создании международного центра по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта для всех стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке.

«Китай создаст международный центр сотрудничества по применению искусственного интеллекта для стран ШОС», — уточнил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Также Китай совместно со странами ШОС реализует 100 научно-технических проектов в ближайшие три года. Си Цзиньпин сообщил об этом на том же заседании. Проекты охватят инновации в разных отраслях и помогут развивать технологическое сотрудничество.

При этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств-членов подписали Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию объединения. Помимо неё были утверждены 27 других документов.