Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 сентября 2026 7:55

Китай заявил о создании международного центра сотрудничества по ИИ для стран ШОС

Страны ШОС будут сотрудничать в сфере применения нейросетей
Семен ЗИМИН
Китай заявил о создании международного центра сотрудничества по ИИ для стран ШОС

Китай заявил о создании международного центра сотрудничества по ИИ для стран ШОС

Фото: REUTERS.

Пекин объявил о создании международного центра по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта для всех стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке.

«Китай создаст международный центр сотрудничества по применению искусственного интеллекта для стран ШОС», — уточнил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Также Китай совместно со странами ШОС реализует 100 научно-технических проектов в ближайшие три года. Си Цзиньпин сообщил об этом на том же заседании. Проекты охватят инновации в разных отраслях и помогут развивать технологическое сотрудничество.

При этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств-членов подписали Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию объединения. Помимо неё были утверждены 27 других документов.