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НовостиВ мире1 сентября 2026 7:58

Захарова: посол РФ в Британии Келин планово завершил миссию в Лондоне

Посольство РФ в Лондоне работает в штатном режиме, заявила Захарова
Мария СПИРИДОНОВА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она подчеркнула, что посольство продолжает работать в штатном режиме. Захарова напомнила, что назначение нового главы дипмиссии является прерогативой президента России, и МИД не будет комментировать этот процесс до соответствующего решения главы государства.

Андрей Владимирович Келин занимал должность посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с ноября 2019 года. На этом посту он сменил Александра Яковенко.

Ранее Келин назвал самым ярким впечатлением за годы работы в Лондоне кризис весны 2022 года. По его словам, тогда посольство осталось без финансирования и снабжения, а зданиям грозило отключение воды, света и газа. Ситуацию удалось нормализовать примерно за год.