Минобороны поздравило курсантов военных вузов с началом учебного года Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В День знаний высокопоставленные представители Минобороны посетили ведущие военные вузы страны. Первый замминистра обороны Леонид Горнин и замминистра Валерий Солодчук лично поздравили курсантов и слушателей с началом учебного года, подчеркнув важность подготовки современных офицерских кадров.

Леонид Горнин, выступая в Военном университете, рассказал о приоритетном проекте «Военное образование – на службе Отечеству». Он пояснил, что эта инициатива направлена на комплексное изменение системы военной подготовки, адаптацию к современным боевым действиям и развитие материальной базы вузов. Первый замминистра подчеркнул необходимость учитывать опыт специальной военной операции при организации учебного процесса.

После торжественного построения Леонид Горнин заслушал доклад руководства вуза и вручил государственные награды отличившимся офицерам и преподавателям. Также генерал-полковник Валерий Солодчук поздравил коллектив Академии МТО имени Хрулёва в Санкт-Петербурге. Он передал слова напутствия от главы военного ведомства и пожелал всем успехов в учебе.

«Сегодня Военная орденов Кутузова и Ленина академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева А.В. по праву является ведущим учебным, научным и методическим центром материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно здесь куется кадровый фундамент системы тылового обеспечения армии — той системы, без которой невозможна боеспособность ни одного рода войск», — указал Солодчук.

Замминистра отметил, что академия является ведущим центром по подготовке специалистов тылового обеспечения, без которого невозможна боеспособность армии. Он обратил внимание на самоотверженный труд педагогов и подчеркнул, что обмен опытом с офицерами из зоны СВО помогает готовить кадры по новым стандартам. Валерий Солодчук призвал сосредоточить усилия на изучении боевого опыта и анализе применения новейшего вооружения.

В этом году в академии и её филиалах стартовали занятия более чем у 2,5 тысячи первокурсников, а конкурс вырос на 10%. По словам представителей ведомства, приоритетом при зачислении пользуются 1297 детей участников СВО и сами военнослужащие. В завершение мероприятия замминистра вручил награды отличившимся сотрудникам, после чего все присутствующие возложили цветы к барельефу «Воин тыла через века».