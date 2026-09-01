Водитель автобуса, сбивший пятерых человек в Туве, арестован на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель маршрутного автобуса, который на пешеходном переходе сбил людей, арестован на два месяца, сообщили в СУ СК России по Республике Тыва. По данным следователей, водитель признал вину.

ДТП произошло 30 августа в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Водитель маршрутного автобуса, не имевший права управления транспортным средством категории Д, выехал на красный свет светофора и сбил на пешеходном переходе пять человек. 46-летняя женщина скончалась в реанимации. Другие пострадавшие были госпитализированы, в том числе трое несовершеннолетних: годовалый ребенок и дети трех и 11 лет. СК возбудил уголовное дело.

В настоящий момент следователи выясняют все детали случившегося. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Ранее смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, произошло в Ставропольском крае. Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

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