Глава Минтранса Никитин заявил, что все больше судов переходят под флаг России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Все больше судов, ранее ходивших под флагами других государств, переходят под российский флаг. Об этом сообщил министр транспорта РИФ Андрей Никитин. Его слова публикует Telegram-канал «Известий».

Глава Минтранса рассказал, что ведомство работает над упрощением регистрации судов в России и сокращением связанных с этим бюрократических процедур. По его словам, переход под российский флаг также меняет отношение к судам со стороны недружественных стран.

«Всё больше судов, которые ходили под флагами разных государств, идут под российский флаг. И это заставляет задуматься наших оппонентов. Потому что одно дело судно под флагом какого-нибудь острова пытаться задержать, другое дело — под российским», — подчеркнул Никитин.

Министр также заявил, что Россия вместе с партнерами по ШОС и БРИКС готова противостоять возможному давлению Запада на российские транспортные коридоры.

Ранее Никитин заявил, что российская транспортная отрасль продолжает активно развиваться, несмотря на западные санкции. Среди основных направлений он выделил строительство новых дорог, развитие Северного морского пути и цифровизацию отрасли. Глава Минтранса отмечал, что транспортная система обеспечивает работу всей внутренней экономики страны