Бандиты расстреляли популярного в Индии певца Анкита Балияна

В Индии бандиты расстреляли 35-летнего популярного певца Анкита Балияна. Фото: Кадр видео.

В Индии бандиты расстреляли 35-летнего популярного певца Анкита Балияна. Об этом сообщил портал News9 со ссылкой на полицию.

Нападение произошло в городе Шамли в североиндийском штате Уттар-Прадеш. Балиян выходил из спортзала, когда его окружили четверо вооруженных мужчин, приехавших на двух мотоциклах. Нападавшие открыли по артисту огонь из автоматического оружия.

По горячим следам правоохранители установили местонахождение двух подозреваемых. При попытке их задержать произошла перестрелка со спецподразделением полиции Уттар-Прадеш. Оба предполагаемых участника нападения были убиты, еще двое полицейских получили ранения.

Балиян был известен как автор и исполнитель песен на харианви — одном из диалектов хинди. Его творчество пользовалось популярностью среди молодежи, а ролики артиста набирали миллионы просмотров. Сейчас полиция продолжает устанавливать мотив убийства и разыскивать других участников преступления.

Ранее в Польше правоохранители задержали предполагаемого киллера, целью которого, по данным радиостанции RMF24, мог быть рэпер Kyivstoner*. Польские спецслужбы заявляли, что подозреваемый готовил убийство музыканта. Обстоятельства предполагаемого преступления расследуют правоохранительные органы страны

*физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.