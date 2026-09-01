Самолет Corendon из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за технических неполадок Фото: Roman Naumov/URA.RU /Globallookpress.com

Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Corendon, следовавший по маршруту Уфа – Анталья, был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту турецкого города Кайсери. Причиной стали неполадки в работе воздушного судна. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани Кайсери.

В аэропорту уточнили, что борт благополучно приземлился, и в настоящее время все пассажиры находятся в здании терминала в ожидании дальнейших решений. Сотрудники авиагавани заверили, что людям оказывается необходимая помощь и поддержка.

«КП-Уфа» пишет, что представители перевозчика приняли решение отправить в Кайсери дополнительный пустой борт, чтобы завершить перевозку туристов. По словам сотрудников аэропорта, именно на этом резервном самолете пассажиры будут доставлены к месту назначения в Анталью.

Стоит отметить, что подобные инциденты случаются нередко. На прошлой неделе борт авиакомпании «Белавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Минск, также совершил экстренную посадку в Анкаре. Однако та ситуация была связана не с техникой, а с медицинской помощью, когда экипаж и пассажиры объединили усилия для спасения жизни одного из туристов.