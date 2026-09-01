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НовостиОбщество1 сентября 2026 9:42

Суд рассмотрит апелляцию бывшего мужа Лерчек, осужденного на семь лет

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу Артема Чекалина
Вениамин ЗАХАРОВ
Суд рассмотрит апелляцию бывшего мужа Лерчек, осужденного на семь лет

Суд рассмотрит апелляцию бывшего мужа Лерчек, осужденного на семь лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский городской суд рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина, осужденного Гагаринским районным судом к семи годам лишения свободы со штрафом в размере более 194 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

"Апелляционные жалобы на приговор подали осужденный и его адвокаты", - говорится в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что защита Валерии Чекалиной хочет добиться пересчета штрафа в 763,5 млн рублей, назначенного ей судом. Также сообщалось, что Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной по делу о незаконных валютных операциях и назначил ей пять лет лишения свободы условно.