Суд рассмотрит апелляцию бывшего мужа Лерчек, осужденного на семь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский городской суд рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина, осужденного Гагаринским районным судом к семи годам лишения свободы со штрафом в размере более 194 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

"Апелляционные жалобы на приговор подали осужденный и его адвокаты", - говорится в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что защита Валерии Чекалиной хочет добиться пересчета штрафа в 763,5 млн рублей, назначенного ей судом. Также сообщалось, что Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной по делу о незаконных валютных операциях и назначил ей пять лет лишения свободы условно.