Ужасающие последствия трагедии в Непале: число погибших перевалило за 1000 Фото: REUTERS.

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале выросло до 987 человек. Вместе с жертвами стихии в китайском Тибете число погибших достигло 1003. Об этом свидетельствуют данные Reuters

Ранее сообщалось о 974 погибших в Непале. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку несколько тысяч человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Наводнение обрушилось на север Непала утром 26 августа. Катастрофа произошла после обрушения ледника в Гималаях. Огромная масса льда и горных пород попала в реку, после чего мощный поток воды, грязи и камней устремился вниз по долине, разрушая населенные пункты и инфраструктуру.

Стихия затронула и приграничные районы китайского Тибета. Там подтверждена гибель еще 16 человек.

Ранее МИД России сообщил, что после катастрофы в Непале разыскивают 12 россиян. Еще десять граждан РФ удалось эвакуировать из пострадавших районов. Российским туристам рекомендовали временно отказаться от поездок на север страны до нормализации обстановки.