Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы по принципам ШОС Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить принципы ШОС+ в резолюции ООН. Он выступил с этой инициативой на саммите в Бишкеке в формате ШОС+ и призвал отказаться от культа силы и конфронтаций в мировых делах.

«Казахстан последовательно выступает за многополярность, которая укрепляет единство международного сообщества на основе суверенного равенства государств и верховенства международного права. Наша общая стратегическая задача — сформировать миропорядок, в котором культ силы и конфронтации уступят место логике взаимной ответственности, совместного развития, долгосрочному сотрудничеству», — уточнил Токаев.

Политик напомнил, что дух ШОС служит примером для международного взаимодействия. Он добавил, что принципы консенсуса и равноправия в организации стали золотым стандартом. Поэтому Казахстан предлагает зафиксировать их в специальном документе Генассамблеи ООН.

При этом президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совета Безопасности ООН. По его мнению, это следует сделать за счет включения в орган стран Глобального Юга и Востока.