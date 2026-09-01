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НовостиПолитика1 сентября 2026 9:55

Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы по принципам ШОС

Токаев заявил, что Казахстан выступает за многополярный мир
Семен ЗИМИН
Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы по принципам ШОС

Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы по принципам ШОС

Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить принципы ШОС+ в резолюции ООН. Он выступил с этой инициативой на саммите в Бишкеке в формате ШОС+ и призвал отказаться от культа силы и конфронтаций в мировых делах.

«Казахстан последовательно выступает за многополярность, которая укрепляет единство международного сообщества на основе суверенного равенства государств и верховенства международного права. Наша общая стратегическая задача — сформировать миропорядок, в котором культ силы и конфронтации уступят место логике взаимной ответственности, совместного развития, долгосрочному сотрудничеству», — уточнил Токаев.

Политик напомнил, что дух ШОС служит примером для международного взаимодействия. Он добавил, что принципы консенсуса и равноправия в организации стали золотым стандартом. Поэтому Казахстан предлагает зафиксировать их в специальном документе Генассамблеи ООН.

При этом президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совета Безопасности ООН. По его мнению, это следует сделать за счет включения в орган стран Глобального Юга и Востока.