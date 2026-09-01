Россия и Таиланд сохранили двусторонний безвизовый режим Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Таиланд сохранили статус-кво в двустороннем безвизовом режиме, несмотря на решение таиландских властей сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов с 60 до 30 дней. Новые правила вступят в силу с 15 сентября.

Как сообщил ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин, сокращение срока возвращает правила к положениям действующего двустороннего соглашения между странами.

«Оно предусматривает безвизовое пребывание граждан России в Таиланде и подданных Таиланда в России в течение 30 дней с возможностью продления в соответствии с местными правилами», — уточнил дипломат.

Соглашение о безвизовых поездках Россия и Таиланд подписали в 2005 году, оно вступило в силу в марте 2007 года. Накануне тайские власти приняли решение о сокращении безвизового пребывания. Изменения затрагивают и соглашения с РФ.