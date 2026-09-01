Захарова заявила, что власти Германии забывают рассказать, что именно украинские дроны вторгаются в страны ЕС. Фото: МИД РФ

ФРГ активно призывает бороться с дронами, но до сих пор молчит об их принадлежности к ВСУ. Ведь в страны Евросоюза залетают лишь украинские БПЛА. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат напомнила, что недавно глава немецкого МВД Александр Добриндт выступил с идеей сформировать спецгруппу по борьбе с беспилотниками. Однако, по ее словам, министр упустил одну маленькую, но очень важную деталь.

«Министр упомянул о необходимости создания целевой группы по борьбе с беспилотниками. Там не хватает слова „украинскими“, потому что на территорию Европы именно они и залетают», - заявила Захарова.

Она уточнила, что именно этими дронами киевский режим совершает атаки на мирное население России.

«Поэтому бороться с ними надо в том числе и немцам, но с беспилотниками украинскими, чего я им и желаю вместо того, чтобы безосновательно, безапелляционно, по-хамски приписывать нашей стране некие очередные злодеяния», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова отмечала, что ООН и другие международные структуры специально делают вид, будто не знают о черной трансплантологии на Украине. По ее словам, до сих пор эта тема никак не освещается в западных СМИ и не поднимается на важных совещаниях.