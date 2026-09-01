СК РФ возбудил дело по факту нападения девочки с ножом в школе Канска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения в школе Канска в Красноярском крае. Фигурантом дела стала семиклассница, которая принесла в первый учебный день с собой нож и напала на окружающих, а также подожгла дверь.

"По факту происшествия в одной из школ города Канска следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело", - заявили в региональном управлении СК РФ.

Следователи выясняют все обстоятельства этого нападения. В частности - причины, побудившие ребёнка напасть на одноклассников и учителей.

Ранее KP.RU сообщил, что в День знаний в школе Канска ученица распылила перцовый баллончик в кабинете, напала на педагога и попыталась ранить других детей ножом, а затем подожгла дверь. Пострадавших пятеро детей и двое взрослых, им оказывают помощь.

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