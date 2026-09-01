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НовостиПроисшествия1 сентября 2026 10:17

ВСУ атаковали авто в Мелитополе, три человека получили тяжелые ранения

Глава Запорожской области Балицкий рассказал, что все раненые после удара по машине в Мелитополе доставлены в больницу
Арина СЕРОВА

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали гражданское авто в Мелитополе, из-за чего три человек получили тяжелые ранения. Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, противник целенаправленно ударил по машине с мирными людьми внутри. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как очень тяжелое. Специалисты делают все возможное, чтобы сохранить жизни граждан.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 сентября украинские беспилотные аппараты атаковали Самарскую области. В результате были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры.