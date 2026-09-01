Золото и миллионы смыло грязью: полиция Непала ищет сейфы, пропавшие во время наводнения

Полиция Непала разыскивает сейфы с золотом и деньгами, смытые наводнением Фото: REUTERS.

Полиция Непала ведет поиск не только сотен людей, пропавших из-за внезапных наводнений, но и сейфов с наличными и золотом, смытых водой по меньшей мере из 20 банков.

Пострадавшие финансовые учреждения расположены в округах Расува, Дхадинг и Читван. Сильные потоки воды разрушили здания, а банковские хранилища оказались погребены под толстым слоем ила или унесены стихией.

Заместитель генерального инспектора полиции Аби Нараян Кафле заявил, что приоритетом остается спасение людей, однако стражи порядка также вынуждены пресекать мародерство. Уже зафиксированы случаи, когда местные жители пытались самостоятельно взломать обнаруженные в грязи сейфы и похитить деньги.

Сейчас спецподразделения прочесывают пострадавшие районы, чтобы найти и взять под охрану утерянные ценности до того, как они станут добычей грабителей.

Напомним, в минувшую среду, 26 августа, сход лавины на границе Непала с Китаем вызвал паводок. Мощный поток воды, грязи и породы разрушил населенные пункты и затопил территорию. Погибло более 1 тысячи человек, 4,5 тысячи числятся пропавшими без вести.