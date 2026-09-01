Bloomberg: популярность Трампа достигла критически низкой точки Фото: REUTERS.

Популярность президента США Дональда Трампа приближается к критически низкой отметке. Социологические платформы фиксируют серьезный политический кризис. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агрегатора RealClearPolitics, рейтинг одобрения главы Белого дома опустился до 38–40%. Исследования The New York Times и Silver Bullet демонстрируют схожие результаты — около 38%.

Эксперты связывают падение поддержки с внешнеполитическими факторами и экономическими трудностями, в частности с затяжным конфликтом вокруг Ирана, который негативно отразился на ценах на топливо.

Особенно заметно отток избирателей затронул умеренных республиканцев и независимых граждан. Если в начале второго срока политику в стиле Трампа поддерживали 38% респондентов, то сейчас этот показатель сократился до 28%.

На фоне приближающихся промежуточных выборов падение показателей в ключевых демографических группах ставит под угрозу позиции Республиканской партии в Конгрессе.

Пару дней назад Трамп опубликовал свой рейтинг американских лидеров, выделив себя в категорию «Величайшие» и поставив на первое место. В список «Великих», по версии Трампа, также вошли Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт и Вудро Вильсон. Среди «худших» отмечены Джо Байден и Барак Обама.