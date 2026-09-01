Одежда может провоцировать отеки и мешки под глазами: врач объяснил, как это работает

Тесная одежда нарушает отток лимфы и вызывает отеки. Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

Отеки и мешки под глазами могут появляться не только из-за недосыпа или особенностей организма. Причиной иногда становится даже слишком тесная одежда, заявил ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев. Об этом пишет NEWS.ru.

«Тугой воротник, узкий бюстгальтер, пережатый ремнем живот. Все это препятствует току лимфы», – пояснил врач.

По словам медика, отеки могут возникать, когда лимфатическая система не справляется с выведением лишней жидкости. Слишком тесная одежда способна сдавливать лимфатические сосуды и узлы, а большое количество соли в рационе нарушает отток жидкости. При обезвоживании лимфа становится более густой, из-за чего ей сложнее двигаться по сосудам.

Еще одним фактором специалист назвал малоподвижный образ жизни. Мышцы помогают продвигать лимфу, поэтому при длительном сидении жидкость может застаиваться в нижних конечностях. Из-за этого к вечеру у человека могут отекать голени, а при нарушении нормального оттока жидкости отечность способна проявляться и в области лица.

Ранее врач Андрей Соловьев призвал не использовать мочегонные средства для борьбы с отеками без рекомендации специалиста.