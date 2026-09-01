Американец пытался спрятаться от полиции в болоте, но попал в пасть аллигатора Фото: REUTERS.

В США мужчина попытался спрятаться от полиции в болоте, но там на него напал аллигатор. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на правоохранительные органы штата Луизиана.

Полицейские преследовали 40-летнего Виктора Риваса, которого подозревали в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Его Toyota перед этим врезалась в бетонное ограждение на трассе, после чего у машины лопнула шина. Когда автомобиль остановили правоохранители, водитель сбежал с шоссе и скрылся в расположенном неподалеку болоте.

Спустя некоторое время полицейские снова заметили Риваса возле дороги. При их приближении мужчина вновь бросился в болото. Там к нему подплыл аллигатор и атаковал беглеца, повредив ему обе руки.

Даже после встречи с хищником американец продолжил скрываться. В итоге правоохранители нашли его при помощи беспилотника и задержали. Риваса доставили в больницу, где ему оказали помощь, а затем выписали. Ему предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и сопротивлении полицейскому. Кроме того, правоохранители получили ордеры в связи с ДТП и оставлением места аварии.

Ранее в американском штате Южная Каролина аллигатор напал на 31-летнего триатлониста Джонатана Бруни во время тренировки на реке Саванна. Хищник схватил спортсмена за руку и утащил под воду. Мужчина сумел отбиться, надавив аллигатору на глаз, после чего выбрался на берег и получил медицинскую помощь.