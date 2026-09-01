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НовостиЗвезды1 сентября 2026 10:39

Родион Газманов объяснил, почему рэпер Канье Уэст не должен выступать в России

Родион Газманов выступил против концертов Канье Уэста в России
Вениамин ЗАХАРОВ
Родион Газманов выступил против концертов Канье Уэста в России

Родион Газманов выступил против концертов Канье Уэста в России

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певец Родион Газманов высказался против выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил ТАСС в рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению исполнителя, в России не должен выступать человек, который "запятнал себя нацистской символикой".

"Я резко против его выступления в России. Человек, который продавал футболки с нацистской символикой, не должен выступать в России, тем более в Санкт-Петербурге, который пережил блокаду", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта, и "мы принимаем лидеров западного шоу-бизнеса". Однако он отметил, что такой артист проводить концерты в России не должен.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков назвал раздутой историей ажиотаж вокруг возможного концерта американского рэпера Канье Уэста в России.