Глава РЖД Белозеров заявил о росте грузоперевозок с Арменией

Глава РЖД Олег Белозеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава РЖД Олег Белозеров в интервью ИС «Вести» заявил, что концессионное соглашение с Арменией является максимально эффективным вариантом для развития железнодорожной инфраструктуры страны. По его словам, Ереван заинтересован в получении российских грузов, и объем грузовых перевозок растет, в том числе через Азербайджан.

«Увеличиваются объем перевозок, российские грузы пошли через Азербайджан в сторону Армении. Раньше это была замкнутая система, сейчас появились дополнительные возможности. Традиционный набор — нефтегрузы, зерно, лес, металл», — отметил Белозеров.

Он подчеркнул, что РЖД со своей стороны щепетильно выполняет все договоренности и считает главным исполнение условий договора обеими сторонами. Комментировать возможные действия армянских властей он не стал, добавив, что все вопросы могут быть решены в двустороннем порядке.

Ранее также министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Россия продолжает работу с армянской стороной в транспортной сфере в прежнем режиме и выполняет все обязательства по концессионному соглашению на управление Южно-Кавказской железной дорогой.