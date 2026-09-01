Песков: Киргизия никому не присягала и руководствуется своими интересами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Киргизия никому не присягала и в отношениях с другими государствами руководствуется собственными национальными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу «Номад ТВ».

Представитель Кремля прокомментировал представление о том, что Бишкек якобы «присягнул на верность» Москве. Песков подчеркнул, что подобное описание отношений России и Киргизии не соответствует действительности.

«На самом деле, это не так. Могла ли Киргизия кому-то присягнуть? Нет. Киргизия руководствуется исключительно своими национальными интересами», — сказал Песков.

Ранее Песков объяснил, что взаимодействие государств в ШОС строится на взаимном уважении, а не по принципу отношений «босса» и зависимых от него стран. Представитель Кремля отметил, что именно такой формат сотрудничества привлекает новых партнеров организации. Сейчас интерес к ШОС проявляют еще около 10 государств.