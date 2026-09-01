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НовостиПолитика1 сентября 2026 10:44

Захарова указала, что Польша делала гадости для российского спорта

Захарова прокомментировала новость, что спортсменов из РФ могут не допустить к Олимпийским играм
Марк СОКОЛОВ
Захарова указала, что Польша делала гадости для российского спорта. Фото: МИД РФ.

Захарова указала, что Польша делала гадости для российского спорта. Фото: МИД РФ.

Польские власти создали немало проблем российскому спорту и спортсменам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам на полях Восточного экономического форума.

Дипломат прокомментировала сообщения о том, что польских спортсменов могут не допустить к Олимпийским играм. Ранее стало известно об аресте главы Польского олимпийского комитета Радослава Песевича, которого обвиняют в коррупции.

«Они сделали гадости и для российского спорта, и для российских спортсменов. Давайте лучше будем следить за успехами наших спортсменов. Ценить работу министерства спорта и российских дипломатов, которые вложили душу в то, чтобы наши атлеты имели возможность выступать в международных соревнованиях и давайте болеть за наших!» — заявила Захарова.

Представитель МИД призвала сосредоточиться на успехах российских атлетов и работе по их возвращению на международные турниры.

Ранее Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение распространяется на взрослую сборную России. До этого отечественные триатлонисты могли выступать на международных стартах только в нейтральном статусе.