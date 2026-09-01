Минтруд раскрыл число россиян, получивших семейную выплату за лето

Минтруд: за лето ежегодную семейную выплату получили свыше 1,3 млн россиян Фото: Shutterstock.

Более 1,3 миллиона российских родителей получили ежегодную семейную выплату на 2,9 миллиона детей за летний период 2026 года. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства труда России.

В ведомстве уточнили, что средний размер выплаты за три летних месяца превысил отметку в 30,7 тысячи рублей на семью.

«За три летних месяца ежегодную семейную выплату получили более 1,3 млн родителей 2,9 млн детей. Средний размер выплаты превысил 30,7 тыс. рублей», - следует из заявления.

Среди регионов-лидеров по числу получателей выплаты министерство назвало Краснодарский край, Республику Башкортостан и Московскую область. В первом субъекте помощь оформили 54,1 тысячи человек, во втором - 41,5 тысячи, а в третьем - 36,1 тысячи родителей.

Специалисты министерства напомнили, что подать заявление на получение семейной выплаты можно вплоть до 1 октября текущего года. Оформить обращение разрешается несколькими способами: лично посетив отделение Социального фонда или ближайший МФЦ, либо дистанционно через портал государственных услуг.

Ранее омбудсмен Мария Львова-Белова заявляла, что систему поддержки семей в Росси нужно донастраивать. По ее мнению, направлениям - жилье и медицина - должны уделять больше внимания и разрабатывать больше инициатив.