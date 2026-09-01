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НовостиОбщество1 сентября 2026 11:34

Учитель Вера Ганзя: «Советские учителя имели больше свободы, чем современные»

Почётный работник образования с 33-летним стажем сравнила подходы педагогов в советских фильмах и в жизни
Дарья СИДОРЕНКО
Учитель с 33-летним стажем разобрала ситуации из любимых советских фильмов. Фото: кадры из фильмов

Учитель с 33-летним стажем разобрала ситуации из любимых советских фильмов. Фото: кадры из фильмов

Вера Ганзя, почётный работник образования РФ, учитель с 33-летним стажем и бывший директор школы, вспомнила советские фильмы о школе и сравнила подходы учителей тогда и сейчас. В интервью КП-Новосибирск она объяснила, как изменилась свобода педагога и почему современные учителя уже не могут решать конфликты с учениками самостоятельно.

По словам Веры Ганзи, у советского учителя было больше свободы в том, как реагировать на поступки детей. Сейчас, если педагог не сообщит родителям или администрации о происшествии, он сам окажется виноватым.

— У нынешнего учителя такой свободы выбора нет, — говорит Вера Анатольена.

При этом советская школа тоже не была идеальной, но учителя старались найти золотую середину между строгостью и пониманием.

Она разобрала несколько фильмов. В «4:0 в пользу Танечки» ученики соврали о болезни — сейчас педагог обязан доложить родителям. В «Розыгрыше» дети срывали урок — раньше учитель разбирался сам, теперь подключает администрацию. В «Чучеле» показана травля — педагог обязан заметить её сразу, но сегодня проблема буллинга стала острее.

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